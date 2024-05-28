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Политика ,  
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Орловский губернатор назвал неожиданным арест своего советника

Клычков: арест советника не скажется на отправке гумпомощи в зону спецоперации

После ареста советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, который последние полтора года доставлял гуманитарный груз в зону спецоперации, работа по поставкам для военнослужащих продолжится, заявил во время прямого эфира 27 мая в «ВКонтакте» глава региона Андрей Клычков.

«Безусловно, для меня это была полная неожиданность <...> А какое у меня может быть мнение? Правоохранители разбираются. С позиции моих знаний и компетенций, просто удивительно, что история двухлетней давности вдруг приобретает какие-то дополнительные обороты <...> Уверен, что все будет сделано беспристрастно, без каких-либо особенностей», — сказал он (цитата по «Орел Times»).

Клычков добавил, что следующий гуманитарный груз будет доставлен в зону военной операции 29 мая.

Советника губернатора Орловской области Лежнева обвинили в мошенничестве
Общество
Сергей Лежнев

Лежнева задержали 25 мая, следователи возбудили дело о мошенничестве. «Орел Times» связывает задержание чиновника с делом о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Подрядчик, гендиректор белгородского ООО «Ремспецмост» Евгений Подрезов, был осужден на четыре с половиной года колонии общего режима по обвинению в хищении 76 млн руб., он дал показания на чиновников. В 2022 году у Лежнева проходили обыски, пишет издание.

«Орловские новости» пишут, что 27 мая суд отправил его под арест сроком на один месяц. Лежнев вину не признает, защита предлагала выпустить его под залог в 30 млн руб.

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Теги
Орловская область советники губернаторы Андрей Клычков
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