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Политика ,  
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Главреда украинской «Экономической правды» отправили служить в ВСУ

Главред украинской «Экономической правды» отправится в ВСУ после задержания ТЦК

Главный редактор украинского издания «Экономическая правда» Дмитрий Денков отправится служить в армию после суток удержания в территориальном центре комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы), рассказал сам журналист.

«Мы заключили договор с Белгород-Днестровским ТЦК и я скоро вступлю в ту часть, которую хотел до этого случая. Скоро расскажу. Для меня это лучший вариант», — написал он в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Подробности он пообещал сообщить позднее, но уточнил, что его служба начинается с сегодняшнего дня.

Ранее главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщила, что сотрудники ТЦК города Белгород-Днестровский Одесской области около суток удерживали Денкова, не давая ему возможности выйти на связь с родными. По информации Мусаевой, после задержания у него забрали телефон и все средства связи, его родные не знали где он находится. «Только после того, как родители подали заявление в полицию на розыск, выяснилось, что Дмитрий находится в ТЦК Белгород-Днестровского», — рассказала Мусаева. Денков обновил данные в «Резерв+» (электронная система воинского учета на Украине) и стоял на воинском учете, отметила «Украинская правда».

В комментариях Денков опроверг сообщения, что сотрудники ТЦК отобрали у него телефон.

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Фото:dbr.gov.ua

С 24 февраля 2022 года на Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация, их неоднократно продлевали. В мае в стране вступил в силу новый закон, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои личные данные в ТЦК и носить с собой военно-учетные документы. Тем, кто не уточнит сведения или не явится по повестке, грозят штрафы. Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Документ также предусматривает новые ограничения для военнообязанных.

Накануне в Одессе спецслужбы разоблачили сотрудника одного из ТЦК который за деньги вносил изменения в реестр военнообязанных, помогая уклонистам избежать мобилизации. Мужчина работал по этой схеме с июля 2023 года. Всего он изменил данные о 138 военнообязанных, фиктивно сделав их непригодными к службе.

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Теги
ВСУ украинский журналист главред
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