В Харькове после удара сообщили о погибшей и десяти пострадавших
Во время воздушной тревоги под удар попал Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, погибла одна женщина, еще десять человек пострадали, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.
Прежде чем сообщить о гибели женщины, Синегубов написал, что она находится в тяжелом состоянии.
Глава администрации области предупредил жителей об опасности около 16:13 мск. На тот момент по всей Харьковской области была объявлена воздушная тревога, ее сигналы звучат в регионе до сих пор. Тревога также объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области.
По словам Синегубова, в результате удара пострадало одно из городских предприятий.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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