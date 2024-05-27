В Харькове после удара сообщили о погибшей и десяти пострадавших

Фото: dsns_telegram / Telegram

Во время воздушной тревоги под удар попал Холодногорский район Харькова. По предварительным данным, погибла одна женщина, еще десять человек пострадали, сообщил в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.

Прежде чем сообщить о гибели женщины, Синегубов написал, что она находится в тяжелом состоянии.

Глава администрации области предупредил жителей об опасности около 16:13 мск. На тот момент по всей Харьковской области была объявлена воздушная тревога, ее сигналы звучат в регионе до сих пор. Тревога также объявлена в Никопольском районе Днепропетровской области.

По словам Синегубова, в результате удара пострадало одно из городских предприятий.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.