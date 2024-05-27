В центре Москвы задержали разбрасывавших «доллары» людей в шубах

Четверых москвичей отправили в изолятор за фото в шубах с фальшивыми купюрами

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Москве полиция задержала четверых человек, которые устроили фотосессию в шубах на тротуаре с купюрами «банка приколов» в виде долларов, сообщил РБК источник, близкий к главному управлению МВД по столице. Информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел днем 26 мая, сообщили источники РБК. Задержанные устроили фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры.

Очевидцы пожаловались в полицию, что участники фотосессии перекрыли пешеходный переход и создали помеху движению. Полицейские прибыли на место и задержали четверых человек.

Все задержанные оказались жителями Москвы или Московской области, их доставили в отделение полиции для разбирательства. По словам источников РБК, у задержанных изъяли две шубы, пятиметровую красную ковровую дорожку и две сумки-авоськи, набитые купюрами «банка приколов» номиналом $100.

На всех четверых составили протоколы по ч. 1 ст. 20.2.2 Кодекса об административных правонарушениях — организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Им грозят штраф на сумму до 20 тыс. руб., обязательные работы на срок до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Задержанных поместили в специзолятор. В полдень 27 мая суд должен был начать рассмотрение их дел.