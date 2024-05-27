В Подмосковье мужчина переехал машиной бросившую его сожительницу
В Можайске мужчина переехал свою сожительницу после того, как она решила разорвать с ним отношения, сообщает подмосковное управление Следственного комитета.
«По данным следствия, 26 мая 2024 года обвиняемый, находясь за рулем <...> умышленно совершил наезд на свою сожительницу, после чего продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением», — говорится в сообщении.
Получив множественные переломы, пострадавшая умерла в больнице, уточнили в ведомстве.
Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
Вопрос о мере пресечения в ближайшее время решит суд.
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