В Подмосковье мужчина переехал машиной бросившую его сожительницу

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В Можайске мужчина переехал свою сожительницу после того, как она решила разорвать с ним отношения, сообщает подмосковное управление Следственного комитета.

«По данным следствия, 26 мая 2024 года обвиняемый, находясь за рулем <...> умышленно совершил наезд на свою сожительницу, после чего продолжил движение до момента столкновения автомобиля с деревянным строением», — говорится в сообщении.

Получив множественные переломы, пострадавшая умерла в больнице, уточнили в ведомстве.

Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Вопрос о мере пресечения в ближайшее время решит суд.

В Сыктывкаре 27 мая мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки азиатской еды, аргументируя это тем, что его раздражает запах еды, который попадает в его квартиру из заведения.