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Шестерых участников драки в Бирюлево вышлют из России

Суд решил выслать шестерых задержанных за драку на юге Москвы
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Нагатинский суд Москвы разрешил выдворить из России шесть человек, которые были задержаны на прошлой неделе за участие в массовой драке со стрельбой в столичном Западном Бирюлево, сообщила пресс-служба суда.

Суд признал пять человек нарушителями режима въезда и пребывания в России (ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП) и оштрафовал каждого на 5 тыс. руб. Также все они подлежат административному выдворению с территории России, рассказали в пресс-службе. Еще один участник драки признан виновным в повторном нарушении режима въезда и пребывания, он оштрафован на 7 тыс. руб. и также выслан из страны.

Драка в Москве со стрельбой и ножами произошла из-за женщины
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Фото с места преступления

Столичная прокуратура ранее сообщала, что конфликт на улице Медынской на юге Москвы, в результате которого двое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями, мог произойти из-за замечания по поводу поведения в отношении женщины, сообщила столичная прокуратура.

Полицейские выяснили, что на улице подрались две группы граждан, один из них порезал оппонентов ножом и несколько раз выстрелил, предположительно из травматического пистолета, после чего все участники потасовки разбежались. Оперативники нашли семь активных участников конфликта — все они мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.

Чертановский суд Москвы на прошлой неделе арестовал четырех участников этой драки по обвинению в хулиганстве. Их действия также оценят по статье о покушении на убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

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Теги
Бирюлево драка мигранты выдворение из России
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