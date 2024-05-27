Токио, Пекин и Сеул договорились ускорить переговоры о свободной торговле

Фумио Кисида, Юн Сок Ёль и Ли Цян (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Япония, Китай и Южная Корея ускорят переговоры по трехстороннему соглашению о свободной торговле, сообщает газета Mainichi Shimbun со ссылкой на декларацию, принятую по итогам трехстороннего саммита.

Об этом в Сеуле договорились премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Госсовета Китая Ли Цян.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между странами начались еще в 2012 году, но замедлились в 2019-м, а после начала пандемии коронавируса окончательно зашли в тупик.

Во время переговоров Ли Цян призвал стороны, помимо укрепления торгово-экономических отношений, продвигать трехстороннее технологическое и инновационное сотрудничество, гуманитарные и культурные обмены, а также совместными усилиями бороться с изменением климата.