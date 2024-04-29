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Политика ,  
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Пекин отреагировал на планы Японии ужесточить экспорт полупроводников

Китай предупредил о последствиях плана Японии ужесточить экспорт полупроводников
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Китай серьезно обеспокоен намерением Японии ввести экспортный контроль за некоторыми видами полупроводников. Об этом заявил пресс-секретарь китайского Министерства коммерции.

По его мнению, предложенные Японией меры «серьезно повлияют на нормальную торговлю между китайскими и японскими предприятиями», а также «нанесут ущерб стабильности глобальных цепочек поставок». Китай призвал «исходить из общей ситуации в двусторонних экономических и торговых отношениях» и «совместно поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек.

Представитель министерства заверил, что Китай «примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий».

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Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Ранее правительство Японии заявило о планах ужесточить контроль за экспортом технологий, связанных с полупроводниками и квантовыми вычислениями. Меры касаются сканирующих электронных микроскопов, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторов с затвором, применяемых для улучшения конструкции полупроводников.

Япония также хочет обязать компании оформлять лицензии на поставки схем, используемых в квантовых компьютерах, а также на сами квантовые компьютеры. Для таких поставок во все страны потребуются разрешение должностных лиц экспортного контроля. Меры призваны улучшить контроль экспорта технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Теги
Китай Япония экспорт
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