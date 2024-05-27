Четверть россиян признались, что подрабатывали курьерами

Почти четверть россиян когда-либо работали или подрабатывали курьерами. Это следует из результатов опроса сервиса «Авито Работа» среди более 7 тыс. рабочих россиян.

До сих пор работают или периодически выходят на работу курьером 4% опрошенных. Больше всего таких работников оказалось в сфере маркетинга, рекламы и PR (13%), а также туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (11%).

Ранее в курьерской доставке работали 38% специалистов автомобильного бизнеса, 33% работников маркетинга, рекламы и PR, 27% IT-специалистов, а также 25% работников онлайн-торговли и 24% специалистов транспорта и логистики.

У 16% респондентов нет опыта работы курьером, но они планируют его получить. В частности такие планы озвучили 20% работников транспортной сферы и логистики. Одним из плюсов курьерской работы они назвал гибкий график. Это оказалось важнее для женщин (55%), чем для мужчин (49%).