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Общество ,  
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В Сыктывкаре мужчина зарезал сотрудницу службы доставки из-за запаха еды

В Сыктывкаре мужчина напал с ножом на сотрудницу службы доставки, от полученных ран женщина скончалась. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Республике Коми.

Как рассказали в ведомстве, нападение произошло в помещении службы доставки по улице Тентюковской 24 мая. 35-летней мужчина нанес 31-летней работнице организации несколько ударов ножом в область шеи, головы и грудной клетки. Женщину госпитализировали, на следующий день она скончалась от полученных ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса). Подозреваемого арестовали. СК отметил, что мужчина был ранее судим.

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Фото:Alexander Scheuber / Getty Images

По данным телеграм-канала SHOT, нападение произошло в здании службы доставки азиатской еды. Мужчина ворвался в помещение и начал кричать, что его «бесит запах еды в его квартире, который якобы доносился из «сушильни». На его претензии отвечала женщина, которая резала продукты.

Мужчина выхватил нож и несколько раз ударил женщину. Очевидцы оттащили его от раненой женщины и вызвали сотрудников полиции и скорую. Как пишет SHOT, нападавший жил этажом выше службы доставки, он «постоянно приходил скандалить в заведение».

Теги
Сыктывкар Республика Коми Следственный комитет нож убийство
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