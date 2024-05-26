 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Брянской областью сбили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дрон уничтожили над территорией Навлинского района. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Это четвертый беспилотник, сбитый над Брянской областью за сутки. Об уничтожении первого дрона Богомаз рассказал в 06:35. Тогда беспилотник сбили над Брасовским районом.

В Брянской и Курской областях сбили восемь беспилотников
Политика

В 14:51 губернатор рассказал об уничтожении двух разведывательных беспилотников над Севским районом. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было.

Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник

Теги
Персоны
Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В Брянской области сбили два украинских беспилотника
Политика
Богомаз сообщил об уничтожении дрона в Брянской области
Политика
При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Убыток «Газпрома» возродил идею реформы внутреннего рынка газа Бизнес, 00:00
«Будущее хоккея» и экс-одноклубник Овечкина. Кто из звезд сыграл на ЧМ Спорт, 00:00
Гладков назвал число остающихся в больницах пострадавших при обстрелах Политика, 26 мая, 23:56
Сборная Чехии впервые с 2010 года стала чемпионом мира по хоккею Спорт, 26 мая, 23:53
Посла Франции в Шри-Ланке нашли мертвым в его резиденции Политика, 26 мая, 23:41
Омский губернатор допустил увольнение главы района после ДТП Общество, 26 мая, 23:26
Минобороны предложило направить войска в районы паводка в Армении Политика, 26 мая, 23:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Над Брянской областью сбили беспилотник Политика, 26 мая, 22:59
Президент Литвы Науседа победил во втором туре президентских выборов Политика, 26 мая, 22:58
Сотрудник Пулково выехал на полосу перед садившимся самолетом Общество, 26 мая, 22:31
Шольц допустил, что Украина не вступит в НАТО «в следующие 30 лет» Политика, 26 мая, 22:22
Песков назвал личные разговоры Путина и Мирзиёева важным элементом визита Политика, 26 мая, 22:06
Власти Германии обсудят «меры против экстремистов» для борьбы с АдГ Политика, 26 мая, 22:00
Сооснователь Human Rights Watch сменил позицию по геноциду в секторе Газа Политика, 26 мая, 21:59