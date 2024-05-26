Над Брянской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Дрон уничтожили над территорией Навлинского района. По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Это четвертый беспилотник, сбитый над Брянской областью за сутки. Об уничтожении первого дрона Богомаз рассказал в 06:35. Тогда беспилотник сбили над Брасовским районом.

В 14:51 губернатор рассказал об уничтожении двух разведывательных беспилотников над Севским районом. В обоих случаях пострадавших и разрушений не было.