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На севере Армении из-за разлива реки разрушены дороги и мосты

Разлив реки Дебед в Армении привел к разрушению дорог и гибели человека
Поток воды в Армении разрушил дороги и мосты, а также нарушил работу одного из погранпереходов в Грузию. Спасатели обнаружили тело одного погибшего, еще одного человека, упавшего в реку, ищут

На севере Армении из-за разлива реки разрушены дороги и мосты
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На севере Армении разлилась река Дебед, разрушен участок автодороги Ванадзор — Алаверди, подтоплены дома и другие постройки, сообщило армянское МВД в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

В воду упал автомобиль Opel, один находившийся в нем человек погиб. На дороге остается заблокирован грузовик с двумя людьми, еще один пожилой человек упал в реку, ведется спасательная операция.

Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia
Фото: Ministry of Internal Affairs of Armenia

Мосты через Дебед к селу Каркоп и городу Алаверди разрушен, а переправы к городу Ахтала и к поселку Ахтала полностью затоплены. Трасса М-6 закрыта для двустороннего движения. На месте ЧП работают 324 спасателя, эвакуировано 77 человек.

Потоп сделал непроходимыми дороги, ведущие к пункту пропуска «Баграташен» на границе Армении и Грузии. Власти попросили пересекать границу через КПП «Гогаван» или «Бавра».

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