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Общество ,  
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Motor.ru узнал о первом пересевшем на Aurus иностранном дипломате

Motor.ru: в автопарке посольства Ливии в Москве появился седан Aurus Senat

В автопарке посольства Ливии в Москве появился седан Aurus Senat российского производства, сообщил портал Motor.ru.

По данным портала, ливийский дипломат с красными номерами 048D110 77 стал первым, кто пересел на Aurus. Машину заметили на дорогах Москвы. Кто конкретно был в автомобиле — неизвестно.

Как отмечает портал, новый автомобиль выделяется в автопарке Ливии, поскольку другие служебные машины «небогатые»: в основном это Chevrolet Cruze, японские и немецкие иномарки.

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История российского бренда Aurus началась в 2013 году, когда правительство поручило автомоторному институту НАМИ разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Этот проект получил условное название «Кортеж», на первом этапе на него было выделено 12,4 млрд руб.

В конце 2017 года на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально 75% Aurus принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после сделки с арабским фондом осталось 63,5% Aurus, у «Соллерса» — 0,5%.

Серийное производство Aurus в татарской особой экономической зоне «Алабуга» запустили в мае 2021 года, первой моделью стал Aurus Senat. В основе автомобиля — гибридная установка на базе 4,4-литрового бензинового мотора с электрическим агрегатом и 9-ступенчатой коробкой-автоматом. Мощность — 598 лошадиных сил. Стоимость автомобиля начинается от 37 млн руб.

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Теги
Aurus Ливия автопарк посольство Москва
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