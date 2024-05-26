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Умер автор песен «Книги джунглей» и «Мэри Поппинс» Ричард Шерман

Автор песен к мультфильмам Disney Ричард Шерман умер в возрасте 95 лет

Композитор и автор песен к мультфильмам Disney Ричард Шерман умер на 96-м году жизни, сообщила компания в своем X (Twitter).

«Ваши песни стали саундтреками ко многим нашим воспоминаниям, включая культовую песню «Feed the Birds» («Покормите птиц». — РБК). Спасибо за то, что наполнили мир своей радостью и за невероятное музыкальное наследие, которое вы создали», — написали в пресс-службе Disney.

Как уточнили на сайте Disney, Шерман умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Беверли Хиллз от «болезни, связанной с возрастом»

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Ричард Шерман родился 12 июня 1928 года. Он получил девять номинаций на премию «Оскар», две из которых выиграл — за работу над фильмом Disney «Мэри Поппинс» 1964 года. Шерман был удостоен трех музыкальных премий GRAMMY.

За свою 65-летнюю карьеру композитор создал 24 золотых и платиновых альбома совместно со своим братом Робертом Шерманом, умершим в 2012 году. По данным Disney, «братья Шерман написали больше музыкальных песен для кинофильмов, чем любая другая команда авторов песен в истории кино».

Помимо «Мэри Поппинс», Ричард Шерман совместно с Робертом написали песни для мультфильмов Disney «Книга Джунглей», рассказывающем о Маугли, «Набалдашник и метла» о ведьме и спасении Великобритании во время Второй мировой войны, а также «Винни-Пух и медовое дерево» — о плюшевом мишке, его друзьях и любви к меду. Братья Шерман написали более 200 песен примерно для 27 фильмов и 24 телевизионных постановок.

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