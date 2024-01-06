Микки-Мауса после истечения авторских прав Disney превратили в убийцу

Режиссер Джейми Бейли в своем новом фильме «Мышеловка Микки» переработал образ Микки-Мауса и превратил его в убийцу. Как пишет The Wall Street Journal, это стало возможным в связи с истечением имущественных авторских прав Disney на персонажа.

Первый фильм о Микки-Маусе вышел в 1928 году — это была черно-белая короткометражная анимация «Пароход Уилли». С 1 января 2024 года персонаж и один из символов компании стал общественным достоянием. Это означает, что режиссеры, сценаристы и художники могут использовать его образ бесплатно.

Фильм «Мышеловка Микки» выйдет в марте 2024 года. В нем убийца, одетый как диснеевский персонаж, гоняется за людьми с ножом. По словам Бейли, фильм сняли в конце 2023 года, съемки завершились за неделю до окончания прав Disney на Микки-Мауса.

WSJ отмечает, что диснеевские персонажи «превращались в убийц» и раньше. Так, в 2023 году, когда общественным достоянием стал Винни Пух, вышел фильм ужасов «Винни Пух: Кровь и мед». По данным BoxOfficeMojo.com, фильм собрал в американском прокате только $1,75 млн.