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Политика ,  
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Захарова назвала заявление Байдена о незаменимой нации «кринжем года»

Захарова: заявление Байдена о незаменимой американской нации — кринж года

Заявление президента США Джо Байдена о незаменимой американской нации — кринж года, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она процитировала Байдена, который сказал, что Америка, как «незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире <...> является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера». Об этом американский президент сказал выпускникам Военной академии США, его слова приводит газета The Washington Post.

«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», — написала Захарова.

Она добавила, что в 1912 году кандидат в президенты США от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Он выиграл выборы и стал 28-м лидером США.

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Кринж (от англ. cringe — «сжиматься», «съеживаться») — это слово, которое обозначает стыд или смущение за чужие действия или поведение. Это чувство, схожее с ощущением неловкости, когда хочется закрыть глаза руками или отвернуться. Слово используется в основном молодежью.

В своей 22-минутной речи, обращенной к выпускникам, Байден отметил, что «мы делаем то, что может сделать только Америка». Он поблагодарил военнослужащих США за их работу по всему миру в условиях бушующих конфликтов и похвалил войска за доставку помощи в сектор Газа.

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Персоны
Мария Захарова США Джо Байден
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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