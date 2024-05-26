Захарова назвала заявление Байдена о незаменимой нации «кринжем года»

Заявление президента США Джо Байдена о незаменимой американской нации — кринж года, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Она процитировала Байдена, который сказал, что Америка, как «незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире <...> является самой сильной, когда мы управляем не только примером нашей силы, но и силой нашего примера». Об этом американский президент сказал выпускникам Военной академии США, его слова приводит газета The Washington Post.

«Кринж года. Про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано», — написала Захарова.

Она добавила, что в 1912 году кандидат в президенты США от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что «незаменимых людей нет». Он выиграл выборы и стал 28-м лидером США.

Кринж (от англ. cringe — «сжиматься», «съеживаться») — это слово, которое обозначает стыд или смущение за чужие действия или поведение. Это чувство, схожее с ощущением неловкости, когда хочется закрыть глаза руками или отвернуться. Слово используется в основном молодежью.

В своей 22-минутной речи, обращенной к выпускникам, Байден отметил, что «мы делаем то, что может сделать только Америка». Он поблагодарил военнослужащих США за их работу по всему миру в условиях бушующих конфликтов и похвалил войска за доставку помощи в сектор Газа.