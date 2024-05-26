Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после обстрела Шебекино из РСЗО

Вооруженные силы Украины обстреляли белгородский город Шебекино из РСЗО, никто не пострадал, но в 26 квартирах четырех многоквартирных домов выбило окна, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля, стоящих на парковке возле многоквартирного жилого дома. «Очаги возгорания были оперативно ликвидированы пожарными расчетами. Еще семь машин посечены осколками», — уточнил Гладков.

Он отметил, что есть повреждения на линии газоснабжения — аварийные службы проводят восстановительные работы, оперативные службы также находятся на месте — «закрывается тепловой контур по временной схеме».

За 25 мая Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны ВСУ. Ранее Гладков сообщил, что Украина обстреляла Шебекино из РСЗО, пострадавших не было, но в семи частных жилых домовладениях зафиксировали разрушения. Повреждения получили и линии электро- и газоснабжения.

По данным Минобороны, в небе над регионом около 22:30 мск 25 мая сбили одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, они в тяжелом состоянии. Одна женщина получила осколочное ранение в ногу, у еще одного человека — осколочное ранение лица и грудной клетки.