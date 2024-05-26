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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после обстрела Шебекино из РСЗО

Гладков: после обстрела Шебекино загорелись 4 машины и частная хозпостройка
Сюжет
Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли белгородский город Шебекино из РСЗО, никто не пострадал, но в 26 квартирах четырех многоквартирных домов выбило окна, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате попадания снарядов загорелась хозпостройка частного жилого домовладения и четыре легковых автомобиля, стоящих на парковке возле многоквартирного жилого дома. «Очаги возгорания были оперативно ликвидированы пожарными расчетами. Еще семь машин посечены осколками», — уточнил Гладков.

Он отметил, что есть повреждения на линии газоснабжения — аварийные службы проводят восстановительные работы, оперативные службы также находятся на месте — «закрывается тепловой контур по временной схеме».

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Вячеслав Гладков

За 25 мая Белгородская область несколько раз подверглась атакам со стороны ВСУ. Ранее Гладков сообщил, что Украина обстреляла Шебекино из РСЗО, пострадавших не было, но в семи частных жилых домовладениях зафиксировали разрушения. Повреждения получили и линии электро- и газоснабжения.

По данным Минобороны, в небе над регионом около 22:30 мск 25 мая сбили одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО Vampire.

В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали. У двоих мужчин черепно-мозговые травмы, они в тяжелом состоянии. Одна женщина получила осколочное ранение в ногу, у еще одного человека — осколочное ранение лица и грудной клетки.

Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после обстрела Шебекино из РСЗО
Гладков сообщил о сгоревших автомобилях после обстрела Шебекино из РСЗО

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Вячеслав Гладков Белгородская область Шебекино обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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