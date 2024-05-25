Минимум 24 человека погибли при пожаре на детской площадке в Индии
По меньшей мере 24 человека погибли в результате пожара в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом сообщает портал AajTak со ссылкой на министра внутренних дел региона Харша Сангви.
Среди погибших — девять детей. Огонь возник на территории игровой зоны в городе Раджкот. Точная причина ЧП неизвестна.
Местная полиция в связи с пожаром арестовала трех человек, включая владельца игровой зоны. На месте работают восемь пожарных бригад, огонь удалось взять под контроль.
Летом 2023 года в индийском штате Махарашта в результате пожара, возникшего при опрокидывании автобуса, погибли 25 человек. Туристический автобус ехал из города Яватмал в Пуну по скоростной автомагистрали.
Авария произошла, когда группа туристов проезжала мимо Булдханы. Машина врезалась в столб, столкнулась с разделяющей полосы перегородкой и перевернулась. После этого автобус загорелся. Причиной ДТП могла стать лопнувшая у машины шина.
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