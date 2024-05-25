В Уругвае умер певец Карлос Паравис

Уругвайский певец Карлос Паравис умер в возрасте 56 лет от рака пищевода

В Уругвае умер певец и фольклорист Карлос Паравис, сообщает уругвайская газета El Observador.

Паравис скончался 21 мая, ему было 56 лет. Ранее ему диагностировали рак пищевода.

Как сообщает газета El Pais, соболезнования в связи со смертью музыканта выразили политические деятели страны. В частности, о смерти Парависа написал Альваро Дельгадо, кандидат в президенты Уругвая от Национальной партии.

Паравис родился в уругвайском городе Минасе в семье известного в стране гитариста и певца Сантьяго Чалара. У него было трое братьев и сестер. Паравис, как и отец, получил дипломы фольклориста и врача. Музыкант посвятил жизнь сохранению наследия отца, при этом продолжал работать в больнице. Сантьяго Чалара скончался осенью 1994 года, тоже от рака пищевода.