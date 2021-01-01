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Умер бывший президент Уругвая Табаре Васкес

Табаре Васкес
Табаре Васкес (Фото: Mike Segar / Reuters)

Экс-президент Уругвая Табаре Васкес скончался 6 декабря в возрасте 80 лет. Об этом сообщило издание El Observador со ссылкой на заявление его сыновей Альваро, Хавьера и Игнасио Васкесов.

«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти нашего дорогого отца доктора Табаре Васкеса. В 03:00 (09:00 мск) он умер из-за онкологического заболевания», — сообщили они.

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Семья экс-президента также сообщила, что ввиду сложной эпидемиологической ситуации церемонии прощания не будет, на похоронах будут присутствовать только близкие бывшего главы государства.

Васкес, который сам по образованию был врачом-онкологом, в августе 2019 года сообщил, что у него была обнаружена злокачественная опухоль. Несмотря на лечение, в том числе лучевую терапию, он продолжал выполнять обязанности президента до 1 марта 2020 года. Тогда он передал управление страной новому президенту Луису Лакалье Поу.

За время своей политической карьеры Васкес дважды занимал президентский пост. Он управлял Уругваем с 2005-го по 2010 год и с 2015-го по 2020-й.

Уругвай Табаре Васкес
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