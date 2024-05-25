Аэропорт Воркуты закрыли для приема самолетов из-за ремонта
Аэропорт Воркуты закрыли из-за переноса планового ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба АО «Комиавиатранс».
«Аэропорт Воркута закрыт для приема самолетов всех типов с 25 мая по 20 июня 2024 года включительно», — говорится в сообщении.
Ремонт перенесли из-за погодных условий, добавили в пресс-службе.
В декабре 2023 года на международной выставке-форуме «Россия» в Москве правительство республики Коми, акционерное общество «Воркутауголь» и «Комиавиатранс» заключили соглашение о модернизации аэропорта Воркуты.
В рамках договоренности на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы воздушной гавани направят 150 млн руб. При этом общую стоимость модернизации аэропорта власти Коми оценивают в 7,9 млрд руб.
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