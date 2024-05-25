Аэропорт Воркуты закрыли для приема самолетов из-за ремонта

Знак «Воркута 67 параллель» на развязке «аэропорт-вокзал» в Воркуте (Фото: Мария Плотникова / РИА Новости)

Аэропорт Воркуты закрыли из-за переноса планового ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщила пресс-служба АО «Комиавиатранс».

«Аэропорт Воркута закрыт для приема самолетов всех типов с 25 мая по 20 июня 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

Ремонт перенесли из-за погодных условий, добавили в пресс-службе.

В декабре 2023 года на международной выставке-форуме «Россия» в Москве правительство республики Коми, акционерное общество «Воркутауголь» и «Комиавиатранс» заключили соглашение о модернизации аэропорта Воркуты.

В рамках договоренности на текущий ремонт взлетно-посадочной полосы воздушной гавани направят 150 млн руб. При этом общую стоимость модернизации аэропорта власти Коми оценивают в 7,9 млрд руб.