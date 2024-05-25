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В Казахстане перекрыли дороги из-за майского снегопада. Видео

На севере Казахстана пошел снег

В Казахстане перекрыли дороги из-за майского снегопада. Видео
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На севере Казахстана аномально поздно пошел снег. Об этом свидетельствуют кадры из соцсетей.

В связи со снегопадом и понижением температуры до -3 °C было закрыто движение для всех видов транспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения «Екатеринбург — Алматы» от 1080-го до 1140-го км (станция Колутон — село Новочеркасское), сообщили в МЧС Казахстана утром 25 мая.

Чуть позже ведомство написало, что в Акмолинской области также временно закрыли движение на участках автодорог республиканского и областного значения — «Егиндыколь — Жолан», «Новочеркасское — Егиндыколь — Жантеке», «Жалтыр — Макинск» и «Новочеркасское — Егиндыколь — Кайнарское».

Накануне глава Управления долгосрочных прогнозов погоды РГП «Казгидромет» Жулдыз Исабекова рассказала, что в ближайшие дни в северных, центральных и восточных регионах страны — в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, на севере Карагандинской и Павлодарской областей — ожидается переход дождя в мокрый снег из-за понижения температуры до минусовых значений. Исабекова связала это с ложбиной холода, которая была ориентирована на эти регионы. Эксперт прогнозирует, что к концу мая в западных регионах произойдет повышение температурного фона до +25 — +38 °C.

Утром 25 мая в городе Акколь Акмолинской области Казахстана выпали осадки в виде небольшого снега, сообщал Tengrinews.kz. Nur.kz передал, что в этот день снег ожидается также в Астане, столице Казахстана.

Ложбина — это полоса пониженного давления, вытянутая в виде «желоба» от центра циклона и располагающаяся между двумя областями повышенного давления. Погода в ней зависит от того, какой фронт проходит по ее оси — холодный или теплый.

В начале мая в Москве зафиксировали заморозки, в городе шел мокрый снег. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, первая декада мая в европейской части России должна была стать самой холодной за всю историю наблюдений. 24 мая он заявил, что в стране снег начал интенсивно таять — меньше половины территории России (не более 40–45%) остается покрытой снегом.

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