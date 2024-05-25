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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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И.о. главы МИД Ирана впервые поговорил по телефону с Лавровым

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Али Багери Кани
Али Багери Кани (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани поговорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом Багери Кани сообщил на своей странице в соцсети X.

«В продолжение дипломатических встреч и контактов мне позвонил российский коллега Сергей Лавров», — написал политик. Багери Кани и Лавров созвонились впервые после гибели главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

Багери Кани и Лавров обсудили сотрудничество двух стран. «Путь многосторонности — это стратегический выбор Ирана и России для формирования справедливого мира», — написал иранский политик.

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Фото:West Asia News Agency / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян погиб в результате крушения вертолета 19 мая в лесу Дизмар в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с министром на борту находились еще семь человек, в том числе президент страны Эбрахим Раиси. Все люди, летевшие на вертолете, погибли.

Исполняющим обязанности президента Ирана стал первый вице-президент Мохаммад Мохбер. И.о. главы МИДа назначили Багери Кани, который занимал пост советника Высшего совета национальной безопасности страны.

Лавров 22 мая посетил резиденцию посла Ирана в Москве и оставил запись в книге соболезнований в связи с гибелью Раиси, Амира Абдоллахияна и других чиновников. Российский министр выразил соболезнования семьям погибших и пожелал им стойкости.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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