Под мостом в Ереване обнаружили тело украинца

Ереван, Армения (Фото: Manfred Mally / imago stock&people / Global Look Press)

Под Давиташенским мостом в Ереване обнаружен труп 35-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает News.am.

По данным издания, около 3:30 в отдел полиции Маштоца сообщили, что на мосту на пешеходном переходе стоит легковой автомобиль. Возникло предположение, что водитель покончил с собой.

В ходе поисков, которые проводили полицейские и спасатели, под Давиташенским мостом был обнаружен труп мужчины. На место происшествия прибыл друг покойного, который сообщил, что погибший — 35-летний гражданин Украины Андраник Г.

Мужчина был стоматологом по профессии и проживал в городе Абовян. Родные искали его два дня и обращались в местную полицию, которая объявила его в розыск как пропавшего без вести.

Украинская государственная пограничная служба 24 мая сообщила об обнаружении тела мужчины в реке Тиса. Погибшим оказался житель Закарпатской области Украины 1975 года рождения.

На отдельных участках Тиса образует границу Украины с Румынией и Венгрией. «Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, унесшей его жизнь, устанавливает следствие», — сообщила погранслужба.