Под мостом в Ереване обнаружили тело украинца
Под Давиташенским мостом в Ереване обнаружен труп 35-летнего гражданина Украины. Об этом сообщает News.am.
По данным издания, около 3:30 в отдел полиции Маштоца сообщили, что на мосту на пешеходном переходе стоит легковой автомобиль. Возникло предположение, что водитель покончил с собой.
В ходе поисков, которые проводили полицейские и спасатели, под Давиташенским мостом был обнаружен труп мужчины. На место происшествия прибыл друг покойного, который сообщил, что погибший — 35-летний гражданин Украины Андраник Г.
Мужчина был стоматологом по профессии и проживал в городе Абовян. Родные искали его два дня и обращались в местную полицию, которая объявила его в розыск как пропавшего без вести.
Украинская государственная пограничная служба 24 мая сообщила об обнаружении тела мужчины в реке Тиса. Погибшим оказался житель Закарпатской области Украины 1975 года рождения.
На отдельных участках Тиса образует границу Украины с Румынией и Венгрией. «Какие обстоятельства заставили гражданина оказаться в реке, унесшей его жизнь, устанавливает следствие», — сообщила погранслужба.
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