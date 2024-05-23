Школа получила повреждения после атаки дрона на белгородское село
Дрон-камикадзе атаковал здание школы в селе Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В здании повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах. Кроме того, в одной из квартир соседнего многоквартирного дома выбито окно.
В результате взрыва дрона никто из мирных жителей не пострадал. Детей и взрослых не было в школе в момент атаки — в селе действует дистанционный режим обучения.
С началом военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В регионе периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.
В частности, около 14:00 23 мая над Белгородским районом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, рассказал Гладков. В Белгороде осколком был поврежден легковой автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.
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