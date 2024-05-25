NASA и Boeing не стали откладывать пуск корабля к МКС из-за утечки гелия

Первый запуск корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к Международной космической станции (МКС) состоится, несмотря на небольшую утечку гелия, обнаруженную во время предыдущего пуска. Об этом сообщил вице-президент Boeing и руководитель программы Starliner Марк Наппи.

«На самом деле, [утечка гелия] не проблема для безопасности полета. Мы считаем, что с этим справимся», — приводит его слова Bloomberg. Наппи пояснил, что специалисты провели ряд тестов. Так, они будут следить за полетом, и даже если произойдет утечка, миссию удастся завершить безопасно.

Согласно заявлению NASA, пуск запланирован на 1 июня, но это не окончательная дата. Его могут перенести на 2, 5 или 6 июня.

Корпорация Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA с 2014 года. Как и SpaceX, она работает над созданием корабля, который будет доставлять астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) и обратно.

Пуск Starliner неоднократно откладывали из-за технических проблем. На Starliner к МКС должны отправиться астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пробудут на странции около недели. В настоящее время они продолжают тренировки.