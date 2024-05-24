 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве задержали водителя грузовика, сбившего 8-летнего мальчика

МВД: полиция задержала сбившего восьмилетнего мальчика водителя грузовика
Фото: МВД Медиа
Фото: МВД Медиа

В Москве задержали водителя грузовика, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД.

Вечером на 1-й улице Машиностроения в столице водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Против 40-летнего мужчины завели дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

В Балашихе подросток сбил на машине пятилетнего ребенка
Общество

В начале мая в подмосковной Балашихе автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, сбил пятилетнего ребенка и врезался в стену торгового центра. Пострадавшего госпитализировали.

По данным столичной прокуратуры, за 2023 год в Москве завели 595 уголовных дел по ст. 264 УК, это на 12% меньше, чем годом ранее. Из них 132 дела (на 11,4% меньше, чем в 2022 году) со смертельным исходом.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Москва МВД уголовное дело задержание
Материалы по теме
В Москве сотрудник службы доставки на электровелосипеде сбил ребенка
Общество
Пьяный чиновник сбил четырех человек в Киевской области
Политика
В Петербурге пешеходов сбил «умный» трамвай «Довлатов»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
«Ъ» узнал о погибшем генерале в деле экс-командующего Попова Общество, 23:14
Голикова обсудила с профсоюзами введение дифференцированной шкалы НДФЛ Экономика, 23:09
Германия передала Украине еще одну систему ПВО IRIS-T Политика, 23:08
Минюст начнет публиковать адреса сайтов иноагентов Политика, 23:03
В Москве задержали водителя грузовика, сбившего 8-летнего мальчика Общество, 22:48
ВОЗ заявила о падении продолжительности жизни на 1,8 года из-за COVID-19 Общество, 22:44
Сальдо сообщил о массовом сбросе воды с ДнепроГЭС Политика, 22:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин сообщил о включении Белоруссии в ШОС Политика, 22:25
В России начнется эксперимент с маркировкой презервативов и филлеров Технологии и медиа, 22:06
США выделили Украине новую партию оружия на $275 млн Политика, 22:01
Таможенники изъяли установки для сброса ракет на границе с Грузией Политика, 21:50
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность Политика, 21:47
Обамеянга признали лучшим футболистом сезона в Лиге Европы Спорт, 21:44
Боррель призвал к «мягкому языку» и отсутствию санкций для Грузии Политика, 21:41