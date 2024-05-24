В Москве задержали водителя грузовика, сбившего 8-летнего мальчика

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В Москве задержали водителя грузовика, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД.

Вечером на 1-й улице Машиностроения в столице водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм мальчик погиб на месте.

Против 40-летнего мужчины завели дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

В начале мая в подмосковной Балашихе автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, сбил пятилетнего ребенка и врезался в стену торгового центра. Пострадавшего госпитализировали.