В Москве задержали водителя грузовика, сбившего 8-летнего мальчика
В Москве задержали водителя грузовика, который сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика, сообщила пресс-служба МВД.
Вечером на 1-й улице Машиностроения в столице водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм мальчик погиб на месте.
Против 40-летнего мужчины завели дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.
В начале мая в подмосковной Балашихе автомобиль, за рулем которого находился 16-летний подросток, сбил пятилетнего ребенка и врезался в стену торгового центра. Пострадавшего госпитализировали.
По данным столичной прокуратуры, за 2023 год в Москве завели 595 уголовных дел по ст. 264 УК, это на 12% меньше, чем годом ранее. Из них 132 дела (на 11,4% меньше, чем в 2022 году) со смертельным исходом.
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