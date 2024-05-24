 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Песков сообщил об отказе Кремля от использования ICQ

Песков: в Кремле уже не пользуются ICQ, мессенджер отстал от конкурентов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Кремле раньше пользовались мессенджером ICQ, но затем перестали из-за того, что программа устарела, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС.

«Были времена, когда пользовались. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, пострадают ли в Кремле от решения закрыть мессенджер.

VK закроет мессенджер ICQ
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

ICQ, перезапущенный компанией Mail.ru (теперь — VK) в 2020 году, завершит работу 26 июня, объявили в VK. Такое решение объяснили фокусировкой на развитии других приложений для общения — «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

В VK напомнили, что в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория пользователей «VK Мессенджера» в России составила 72,9 млн пользователей.

Программу ICQ выпустили в 1996 году израильские студенты, и она быстро стала популярной. Спустя два года, в 1998 году ее приобрела американская корпорация AOL за $287 млн, еще $120 млн основатели мессенджера получили позже в качестве бонусов.

От ICQ до Signal: как менялась аудитория мессенджеров за последние 25 лет
Экономика инноваций
Фото:Shutterstock

В 2010 году программу купил основанный Юрием Мильнером и Григорием Фингером фонд DST, цена сделки составила $187,5 млн. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru. В 2020 году обновленный мессенджер представили для широкой публики, акцент в приложении сделали на групповом общении.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дмитрий Песков ICQ мессенджер
Материалы по теме
Песков назвал опасной позицию Вашингтона об обстрелах России оружием США
Политика
В Telegram стало возможно создавать стикеры, не выходя из мессенджера
Технологии и медиа
В Киргизии предупредили о вербовке в мессенджерах для терактов в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 17:19
Боррель призвал к «мягкому языку» и отсутствию санкций для Грузии Политика, 21:41
Мордашов вслед за Потаниным поддержал увеличение налога на прибыль Бизнес, 21:26
Лукашенко сообщил о решении Путина о ценах на газ и нефть для Белоруссии Экономика, 21:24
На Украине завели дело из-за прорыва обороны в Харьковской области Политика, 21:23
Генштаб ВСУ сократит 60% персонала и часть отправит на фронт Политика, 21:10
РФС не допустил три клуба до участия в Первой лиге в следующем сезоне Спорт, 21:06
Московский суд арестовал брата главы Ингушетии Политика, 20:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кабмин поддержал тестирование беспилотников в Москве Бизнес, 20:55
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:51
Песков сообщил об отказе Кремля от использования ICQ Технологии и медиа, 20:41
Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Марокко в парном разряде Спорт, 20:26
В Минске задержали двоих граждан Таджикистана по подозрению в терроризме Общество, 20:19
Попов фразой «бывало и хуже» отреагировал на отказ выпустить его из СИЗО Политика, 20:02
Госдеп ответил на статью Reuters о готовности России к переговорам Политика, 19:54