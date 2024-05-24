Песков сообщил об отказе Кремля от использования ICQ
В Кремле раньше пользовались мессенджером ICQ, но затем перестали из-за того, что программа устарела, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам. Его слова приводит ТАСС.
«Были времена, когда пользовались. Но потом по развитию сервис отстал от конкурентов», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, пострадают ли в Кремле от решения закрыть мессенджер.
ICQ, перезапущенный компанией Mail.ru (теперь — VK) в 2020 году, завершит работу 26 июня, объявили в VK. Такое решение объяснили фокусировкой на развитии других приложений для общения — «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.
В VK напомнили, что в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория пользователей «VK Мессенджера» в России составила 72,9 млн пользователей.
Программу ICQ выпустили в 1996 году израильские студенты, и она быстро стала популярной. Спустя два года, в 1998 году ее приобрела американская корпорация AOL за $287 млн, еще $120 млн основатели мессенджера получили позже в качестве бонусов.
В 2010 году программу купил основанный Юрием Мильнером и Григорием Фингером фонд DST, цена сделки составила $187,5 млн. После реорганизации DST в сентябре 2010 года ICQ вошла в состав Mail.ru. В 2020 году обновленный мессенджер представили для широкой публики, акцент в приложении сделали на групповом общении.
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