Путин заявил об удвоении транзита белорусских грузов через Россию
В 2023 году объем транзита белорусских грузов через территорию России вырос более чем в два раза, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 млн т», — сказал Путин.
Он добавил, что обе страны планируют и в будущем увеличивать транзит белорусских товаров через Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли очень хорошо.
Двухдневный визит Путина в Белоруссию состоялся 23–24 мая 2024 года.
На переговорах с Лукашенко Путин заявил, что Минск и Москва будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.
Путин отметил, что страны Запада в отношении и Белоруссии, и России выбрали курс на враждебность, попытки сдержать развитие и нанесение ущерба суверенитету обеих стран.
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