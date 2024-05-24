Путин заявил об удвоении транзита белорусских грузов через Россию

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

В 2023 году объем транзита белорусских грузов через территорию России вырос более чем в два раза, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

«Растут объемы железнодорожных грузоперевозок из Белоруссии через российскую территорию. В 2023 году этот показатель более чем удвоился, превысив 14 млн т», — сказал Путин.

Он добавил, что обе страны планируют и в будущем увеличивать транзит белорусских товаров через Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко прошли очень хорошо.

Двухдневный визит Путина в Белоруссию состоялся 23–24 мая 2024 года.

На переговорах с Лукашенко Путин заявил, что Минск и Москва будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.

Путин отметил, что страны Запада в отношении и Белоруссии, и России выбрали курс на враждебность, попытки сдержать развитие и нанесение ущерба суверенитету обеих стран.