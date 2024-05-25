Ликсутов сообщил о подключении к оплате по биометрии первых станций МЦД
Столичные власти начали подключать систему оплаты проезда по распознаванию лица на Московских центральных диаметрах (МЦД). Такой способ оплаты уже заработал на четырех станциях наземного метро — Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина стартовал первый этап внедрения оплаты по биометрии на МЦД, — рассказал Ликсутов. — В будущем, когда платежный сервис заработает на всех станциях и вокзалах МЦД, им смогут пользоваться до 1 млн пассажиров ежедневно».
До этого оплата проезда по биометрии работала только на станциях Московского метрополитена, а также платформах Московского центрального кольца (МЦК), турникетах «Аэроэкспресса» и на регулярных речных маршрутах.
Вице-мэр также подчеркнул, что система оплаты проезда по биометрии — это полностью российская разработка, которая имеет «банковский уровень защиты, а все данные там зашифрованы». Ранее в столичном дептрансе обращали внимание на то, что проход по биометрии остается самым выгодным способом оплаты разового проезда — с 20 мая его стоимость составляет 53 руб.
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