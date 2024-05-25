Ликсутов сообщил о подключении к оплате по биометрии первых станций МЦД

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Столичные власти начали подключать систему оплаты проезда по распознаванию лица на Московских центральных диаметрах (МЦД). Такой способ оплаты уже заработал на четырех станциях наземного метро — Нахабино, Площадь трех вокзалов, Лихоборы, Зеленоград-Крюково. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина стартовал первый этап внедрения оплаты по биометрии на МЦД, — рассказал Ликсутов. — В будущем, когда платежный сервис заработает на всех станциях и вокзалах МЦД, им смогут пользоваться до 1 млн пассажиров ежедневно».

До этого оплата проезда по биометрии работала только на станциях Московского метрополитена, а также платформах Московского центрального кольца (МЦК), турникетах «Аэроэкспресса» и на регулярных речных маршрутах.

Вице-мэр также подчеркнул, что система оплаты проезда по биометрии — это полностью российская разработка, которая имеет «банковский уровень защиты, а все данные там зашифрованы». Ранее в столичном дептрансе обращали внимание на то, что проход по биометрии остается самым выгодным способом оплаты разового проезда — с 20 мая его стоимость составляет 53 руб.