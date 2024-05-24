Семья на Урале заявила в СК о странной смерти родного на военной операции
Семья уроженца Свердловской области Олега Смирнова пожаловалась на неверное определение причины его смерти на военной операции на Украине, сообщил портал «Е1».
По информации издания, Смирнов последние годы жил в Санкт-Петербурге, работал охранником. Добровольцем на спецоперацию он ушел в конце сентября 2023 года, 26 декабря умер в Донецкой народной республике. О смерти мужчины семье сообщили только через месяц, заявив, что тот покончил с собой.
Однако, по словам сестры Смирнова Анастасии Нохриной, странгуляционная борозда у тела отсутствовала, но обнаружилось не указанное в медицинском заключении ранение в правом боку, которое он не мог сам себе нанести, потому что незадолго до смерти сломал руку.
«Более того, в заключении экспертизы специалисты из Донецка описали размеры селезенки, но у Олега почти 20 лет назад удалили ее после серьезного ДТП», — добавила женщина.
В военкомате выдали лишь копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка, а из-за отсутствия свидетельства о смерти с точной причиной гибели Смирнова не могли похоронить около трех месяцев. Погребение состоялось лишь 17 мая.
По данным портала, родственники погибшего обращались в отделение Следственного комитета по Новоуральску с требованием провести повторную экспертизу, но ранение вновь не исследовали. Затем родственники отправили обращения в военную прокуратуру и Следственный комитет, в правоохранительные органы Донецка. Ответы по существу они не получили.
По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитирует издание, дело передано в следственный отдел следственного управления СК по Пролетарскому району Донецка, она попросила его руководителя Романа Кашина «разобраться в этой непростой ситуации».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК Свердловской области, в пресс-службу МВД региона и в донецкий следственный отдел.
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