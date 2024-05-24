Семья на Урале заявила в СК о странной смерти родного на военной операции

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Семья уроженца Свердловской области Олега Смирнова пожаловалась на неверное определение причины его смерти на военной операции на Украине, сообщил портал «Е1».

По информации издания, Смирнов последние годы жил в Санкт-Петербурге, работал охранником. Добровольцем на спецоперацию он ушел в конце сентября 2023 года, 26 декабря умер в Донецкой народной республике. О смерти мужчины семье сообщили только через месяц, заявив, что тот покончил с собой.

Однако, по словам сестры Смирнова Анастасии Нохриной, странгуляционная борозда у тела отсутствовала, но обнаружилось не указанное в медицинском заключении ранение в правом боку, которое он не мог сам себе нанести, потому что незадолго до смерти сломал руку.

«Более того, в заключении экспертизы специалисты из Донецка описали размеры селезенки, но у Олега почти 20 лет назад удалили ее после серьезного ДТП», — добавила женщина.

В военкомате выдали лишь копию врачебного свидетельства о смерти из Донецка, а из-за отсутствия свидетельства о смерти с точной причиной гибели Смирнова не могли похоронить около трех месяцев. Погребение состоялось лишь 17 мая.

По данным портала, родственники погибшего обращались в отделение Следственного комитета по Новоуральску с требованием провести повторную экспертизу, но ранение вновь не исследовали. Затем родственники отправили обращения в военную прокуратуру и Следственный комитет, в правоохранительные органы Донецка. Ответы по существу они не получили.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, которую цитирует издание, дело передано в следственный отдел следственного управления СК по Пролетарскому району Донецка, она попросила его руководителя Романа Кашина «разобраться в этой непростой ситуации».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК Свердловской области, в пресс-службу МВД региона и в донецкий следственный отдел.