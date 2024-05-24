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Полиция в Москве устроила погоню за купавшимся в пруду лосем. Видео

Полицейские в Москве устроили погоню за купавшимся в пруду лосем

Полиция в Москве устроила погоню за купавшимся в пруду лосем. Видео
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Полицейские пытались поймать лося, который утром плавал в пруду в Москве, но тот стал убегать, и стражам порядка пришлось устроить погоню за животным.

Жители столицы заметили пару лосей в Кошачьем пруду в районе Новогиреево около 6:00 24 мая.

Затем одно из животных вышло из воды и направилось гулять по городу. Около 9:00 московский департамент транспорта сообщил, что на внешней стороне нулевого километра МКАД затруднено движение из-за травмированного лося на проезжей части.

«Движение в центр по шоссе Энтузиастов затруднено и осуществляется по двум полосам», — уточнили в ведомстве. В 13:30 там написали, что движение восстановлено.

Второго лося полицейским удалось выманить из пруда. Как только его поймают, то отвезут в парк «Лосиный остров».

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