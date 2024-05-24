На востоке Москвы заметили плавающих лосей
Москвичи заметили в Новогиреево двух лосей, об этом сообщает агентство «Москва».
«Один лось бегал по району с 6 утра, но сейчас устал и купается в Кошачьем пруду. Второй лось моложе — он без рогов и успел попасть под автобус в районе метро «Новогиреево», — говорится в сообщении.
РБК обратился за комментарием в МЧС Москвы, департамент культуры города Москвы и Восточный административный округ Москвы.
В 2023 году на МКАД автомобиль столкнулся с тремя лосями. «На внутренней стороне 32-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех особей животных (лоси)», — сообщал дептранс Москвы.
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