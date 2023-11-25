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Политика ,  
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Депутаты предложили сократить рабочее время матерям двух детей на час

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, которым предлагается установить сокращенное рабочее время женщинам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей (документ есть у РБК). 25 ноября законопроект отправят на отзыв правительства, затем внесут в Думу. 

Поправки предлагается вносить в Трудовой кодекс. По замыслу авторов, в него внесут новую статью 263.2, в которой будет прописано, что женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет, устанавливается сокращенное рабочее время — не более 39 часов в неделю (если меньшая продолжительность рабочего времени не предусмотрена для них законодательством). Зарплату при этом предлагается оставить на прежнем уровне. Сейчас по Трудовому кодексу продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.

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Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

В пояснительной записке говорится, что сейчас существует широкий перечень мер по поддержке многодетных семей с тремя и более детьми. Однако под такую поддержку практически не попадают матери двух детей, которых в России, согласно данным переписи 2020 года, насчитывается почти 18 млн человек, уточняют авторы.

«Предлагаемые меры направлены на предоставление женщинам с двумя и более детьми больше свободного времени, которым они вправе распорядиться по своему усмотрению. С учетом того, что кардинальным образом продолжительность рабочего времени не изменится, предлагаемые меры не повлекут за собой колоссальных последствия для рынка труда и не скажутся отрицательным образом на заинтересованности работодателей в найме женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до восемнадцати лет», — говорится в записке.

Среди авторов — глава фракции Леонид Слуцкий, зампред комитета по экономической политике Станислав Наумов, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

В августе группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект, которым предлагается запретить работодателям расторгать трудовой договор с женщиной, воспитывающей ребенка в возрасте до 16 лет (сейчас это запрещено в отношении женщин, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет, исключение составляют случаи, если сотрудник совершил грубое нарушение). Правительство тогда поддержало инициативу. Законопроект пока не прошел первое чтение.

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Теги
ЛДПР законопроект Госдума материнство

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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