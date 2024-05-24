 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о планах Зеленского принять участие в саммите G7 в Италии

Bloomberg: Зеленский примет участие в июньском саммите G7 в Италии
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в июньской встрече лидеров G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В офисе украинского президента эту информацию не прокомментировали, отмечает Bloomberg.

Bloomberg узнал о росте поддержки в G7 идеи США по российским активам
Политика
Глава Минфина США&nbsp;Джанет Йеллен выступает с речью во время встречи в Стрезе

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз.

В мае 2023 года Зеленский впервые принял участие в саммите лидеров «семерки» в Хиросиме. Изначально планировалось, что украинский президент выступит перед участниками встречи онлайн. Однако Зеленский выразил желание лично присутствовать на саммите. Он провел ряд двусторонних встреч, страны G7 пообещали продолжить военную и финансовую помощь Украине.

50-й саммит «Большой семерки» на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в итальянском Бриндизи. Участники встречи, в частности, обсудят идею США по использованию будущих прибылей от замороженных российских активов для кредита Украине. Вашингтон предлагает предоставить Украине займ под залог будущих доходов от заблокированных российских активов, его сумма составит $50 млрд. Страны G7 обсуждают детали предложения, окончательное решение они примут на саммите в июне.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина G7 Военная операция на Украине
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский в Нормандии попросит участия НАТО в защите неба Украины
Политика
Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным
Политика
Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию на «саммит мира»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
В Думе предложили уменьшить рабочие часы в пятницу для женщин Общество, 07:34
Над Крымом сбили три ракеты ATACMS Политика, 07:23
В России обсуждают прогрессивный налог. Работает ли он за рубежом Pro, 07:00
Один из старейших санаториев Геленджика арестовали по иску Генпрокуратуры Бизнес, 07:00
В Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 06:56
Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым были строителями Политика, 06:54
CNN узнал об участии главы ЦРУ в переговорах Израиля и ХАМАС Политика, 06:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Bloomberg узнал о планах Зеленского принять участие в саммите G7 в Италии Политика, 06:30
«Ведомости» узнали о планах «Тинькофф» выкупить здание телеграфа в Москве Бизнес, 06:25
Япония ввела санкции против полигона Ашулук Политика, 05:46
Ученые и политики Европы призвали к немедленным переговорам по Украине Политика, 05:27
Variety назвало дату выхода нового фильма Стивена Спилберга Технологии и медиа, 05:22
Вучич поблагодарил Москву за отказ голосовать по резолюции о Сребренице Политика, 04:54
Трамп пообещал сразу вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах Политика, 04:43