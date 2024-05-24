Bloomberg: Зеленский примет участие в июньском саммите G7 в Италии

Bloomberg узнал о планах Зеленского принять участие в саммите G7 в Италии

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в июньской встрече лидеров G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В офисе украинского президента эту информацию не прокомментировали, отмечает Bloomberg.

В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония, а также Европейский союз.

В мае 2023 года Зеленский впервые принял участие в саммите лидеров «семерки» в Хиросиме. Изначально планировалось, что украинский президент выступит перед участниками встречи онлайн. Однако Зеленский выразил желание лично присутствовать на саммите. Он провел ряд двусторонних встреч, страны G7 пообещали продолжить военную и финансовую помощь Украине.

50-й саммит «Большой семерки» на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в итальянском Бриндизи. Участники встречи, в частности, обсудят идею США по использованию будущих прибылей от замороженных российских активов для кредита Украине. Вашингтон предлагает предоставить Украине займ под залог будущих доходов от заблокированных российских активов, его сумма составит $50 млрд. Страны G7 обсуждают детали предложения, окончательное решение они примут на саммите в июне.