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Политика ,  
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Пентагон заключил договор о постройке двух ракетных фрегатов на $1 млрд

Пентагон заключил контракт на два ракетных фрегата типа Constellation на $1 млрд

Пентагон заключил контракт с судостроительной компанией Marinette Marine Corp. на строительство двух фрегатов типа Constellation — многоцелевых кораблей с управляемым ракетным оружием. Договор заключен на сумму более $1 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Более половины работ будет выполнено в штате Висконсин, остальная часть — в восьми других американских регионах. Подрядчиком выступит командование военно-морских сил в Вашингтоне. Строительство завершат к апрелю 2030 года.

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Пентагон

Идея создания фрегатов класса Constellation возникла в американском министерстве обороны в 2017 году. В ВМС США хотели бы, чтобы корабль мог защищаться от многочисленных атак небольших лодок, уничтожать корабли противника за горизонтом и находить вражеские подводные корабли.

В апреле 2020 года конкурс на строительство выиграла Fincantieri Marinette Marine. С компанией подписали контракт на более чем $550 млн. Работа над проектом была задержана, закладка судна произошла в апреле 2024 года.

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