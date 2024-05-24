Трамп на митинге призвал сделать Нью-Йорк «снова великим»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с избирателями сделает Нью-Йорк «снова великим» в случае его избрания на пост президента США. Фрагмент его предвыборного митинга в Южном Бронксе опубликовал телеканал Fox News.

Во время выступления Трамп затронул проблемные темы благоустройства города.

«Наше метро убого и небезопасно, выглядят хуже, чем в странах третьего мира, наши тротуары завалены мусором. <...> Вместе мы сделаем Нью-Йорк снова великим», — заявил Трамп, родившийся в нью-йоркском районе Куинс.

Бывший президент также подверг критике действующего американского лидера от Демократической партии Джо Байдена и назвал его некомпетентным. По мнению республиканца, Байден стал худшим президентом США.

Призыв «Сделаем Америку снова великой» был лозунгом предвыборной кампании Трампа в 2020 году.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. На партийных праймериз в марте Джо Байден и Дональд Трамп преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Впервые с 1912 года бывший президент США бросит вызов действующему.

Однако официально кандидатуры от Демократической и Республиканской партий еще не утверждены. Партии формально выдвинут своих кандидатов на национальных съездах. У республиканцев он пройдет в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля, у демократов — в Чикаго (штат Иллинойс) 18–22 августа.