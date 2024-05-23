Минюст ликвидировал узбекскую общину Волгоградской области

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Городищенский районный суд Волгоградской области по иску регионального управления Минюста ликвидировал волгоградскую общественную организацию «Узбекская община». Решение опубликовано на сайте суда.

«Ликвидировать Волгоградскую региональную общественную организацию объединения узбеков «Узбекская община» Волгоградской области и исключить сведения <…> из государственного реестра юридических лиц», — говорится в постановлении суда.

Минюст подал иск, поскольку «Узбекская община» своевременно не отчиталась «об объеме полученных общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных лиц и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании в 2022 году». Минюст направил в организацию предупреждение, но требование ведомства выполнено не было.

В марте 2020 года суд в городе Железноводск Ставропольского края ликвидировал польскую общину из-за «мертвых душ», среди учредителей которой числились давно умершие либо переехавшие за границу люди. Нарушения были выявлены и в процессе расходования средств. Кроме того, фактический адрес организации не совпадал с юридическим.