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Политика ,  
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Гонконг решил отказаться от слов «корона» и «губернатор» в законах

Фото: Chen Yongnuo / China News Service / ТАСС
Фото: Chen Yongnuo / China News Service / ТАСС

Законодательный совет Гонконга начал обсуждать законопроект, в котором предлагается заменить устаревшие юридические термины, такие как «корона» и «губернатор». Об этом сообщает China Daily.

Законопроект, представленный правительством Гонконга 10 мая, призван «устранить влияние колониальной эпохи». В законопроекте предлагается изменить термины и формулировки, такие как «Ее Величество Королева, ее наследники или преемники», «губернатор», «корона», «правительство Соединенного Королевства» и «госсекретарь».

Документ включает в себя пакет поправок к 73 действующим законам и примерно 32 постановлениям. Изменения нужны для того, чтобы привести законодательные нормы в соответствие с Основным законом Гонконга и статусом Гонконга как специального административного района Китая.

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Фото:Joyce Zhou / Reuters

С 1842 года Гонконг был колонией Великобритании. В 1997 году Соединенное Королевство передало город под суверенитет КНР. В июле того же года был принят Основной закон (так называемая Мини-конституция) Гонконга. Город стал первым административным районом Китая в рамках политики «одна страна, две системы», гарантирующей городу автономию до 2047 года.

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