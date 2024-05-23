В Калуге частный самолет из Белоруссии съехал со взлетной полосы

Фото: korenyako / Telegram

Частный самолет, следовавший из Белоруссии, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.

Инцидент произошел около 13:40 мск. В салоне находились четыре человека, никто не пострадал. У самолета повреждены левая опора шасси и левая часть крыла, добавили в пресс-службе. Аэропорт был закрыт до 15:45 мск, за это время на запасной аэродром ушел один самолет.

«Событие классифицировано как авария», — пояснили в Росавиации, отметив, что расследованием займется комиссия с участием специалистов Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

Западное межрегиональное управление СК на транспорте в свою очередь сообщило о начале доследственной проверки.

В начале апреля в Красноярском крае самолет Ан-24, следовавший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. На борту были 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.