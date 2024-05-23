В Калуге частный самолет из Белоруссии съехал со взлетной полосы
Частный самолет, следовавший из Белоруссии, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации в телеграм-канале.
Инцидент произошел около 13:40 мск. В салоне находились четыре человека, никто не пострадал. У самолета повреждены левая опора шасси и левая часть крыла, добавили в пресс-службе. Аэропорт был закрыт до 15:45 мск, за это время на запасной аэродром ушел один самолет.
«Событие классифицировано как авария», — пояснили в Росавиации, отметив, что расследованием займется комиссия с участием специалистов Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.
Западное межрегиональное управление СК на транспорте в свою очередь сообщило о начале доследственной проверки.
В начале апреля в Красноярском крае самолет Ан-24, следовавший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки. На борту были 15 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования