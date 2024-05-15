Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили более 110 стран
В 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие более 110 стран и территорий, сообщил фонд «Росконгресс», который занимается организацией мероприятия.
«В настоящее время свое участие в форуме подтвердили 6 тыс. человек более чем из 110 стран и территорий», — рассказал советник президента России Антон Кобяков, возглавляющий оргкомитет форума.
ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой мероприятия заявлена «Основа многополярности — формирование новых центров роста».
Программа форума состоит из четырех тематических блоков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».
В 2023 году 26-й ПМЭФ прошел в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Его главной темой было «Суверенное развитие — основа справедливого мира».
На форуме тогда присутствовали 17 тыс. участников из 130 стран мира, часть из них приняли участие в мероприятии в формате онлайн. Самые многочисленные делегации на ПМЭФ-2023 были из ОАЭ, Китая и Индии.
Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео
Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты
«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом
Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика
В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео
Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта
Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться
В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео
Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн
Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня
У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?