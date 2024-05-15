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Экономика ,  
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Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили более 110 стран

«Росконгресс»: более 110 стран и территорий подтвердили свое участие в ПМЭФ
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие более 110 стран и территорий, сообщил фонд «Росконгресс», который занимается организацией мероприятия.

«В настоящее время свое участие в форуме подтвердили 6 тыс. человек более чем из 110 стран и территорий», — рассказал советник президента России Антон Кобяков, возглавляющий оргкомитет форума.

ПМЭФ-2024 пройдет с 5 по 8 июня. Главной темой мероприятия заявлена «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Программа форума состоит из четырех тематических блоков: «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритеты государства».

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Фото:Игорь Генералов для РБК

В 2023 году 26-й ПМЭФ прошел в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Его главной темой было «Суверенное развитие — основа справедливого мира».

На форуме тогда присутствовали 17 тыс. участников из 130 стран мира, часть из них приняли участие в мероприятии в формате онлайн. Самые многочисленные делегации на ПМЭФ-2023 были из ОАЭ, Китая и Индии.

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Теги
ПМЭФ «Росконгресс» Антон Кобяков Санкт-Петербург

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
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