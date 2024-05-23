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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при падении дрона на дом погибла женщина

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Женщина погибла в Белгородской области после падения на жилой дом обломков беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Яковлевском городском округе сработала российская система ПВО, сбив над селом Красный Восток беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

«В результате его падения с последующей детонацией разрушен второй этаж частного жилого домовладения. К большому горю, есть погибшая — под завалами обнаружено тело женщины», — написал он.

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Фото:Global Look Press

Кроме того, по информации губернатора, обломками от беспилотника повреждены и другие частные дома, расположенные поблизости. Специалисты на месте уточняют информацию о последствиях.

В Белгородской области при падении дрона на дом погибла женщина
В Белгородской области при падении дрона на дом погибла женщина

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