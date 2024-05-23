СК попросил арестовать замглавы УФСИН Подмосковья по делу о взятке

Заместителю подмосковного управления ФСИН грозит до 12 лет колонии по статье о получении крупной взятки. Подполковник Талаев до этой должности возглавлял отдел тылового обеспечения ведомства. О деле на него известно не было

Владимир Талаев (Фото: moscowcourts / Telegram)

Следственный комитет (СК) попросил арестовать замглавы подмосковного УФСИН Владимира Талаева по статье о получении взятки, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Его подозревают в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК), пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных ведомствах. По ней грозит от семи до 12 лет.

Талаев — подполковник внутренней службы, он отвечал за деятельность финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.

Он был начальником отдела тылового обеспечения УФСИН России по Московской области и упоминался в качестве контактного лица в тендерах. К примеру, по закупке свежей белокочанной капусты и щеток для собак. Как минимум с прошлого сентября этот отдел возглавляет другой сотрудник ФСИН.

Отдел тылового обеспечения занимается размещением госзаказов, обеспечением подразделений ведомства горюче-смазочными материалами, а также обеспечением сотрудников, подозреваемых и обвиняемых ресурсами довольствия.