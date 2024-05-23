Аксенов рассказал о подорвавшемся на собственной взрывчатке террористе
При попытке заложить взрывчатку на железной дороге в Кировском районе подорвался террорист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, все группы, совершившие теракты в республике, задержаны. «И последний подорвался в Кировском районе. <...> Сдетонировало», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Глава региона не уточнил, когда произошел инцидент.
Власти неоднократно сообщали о предотвращении терактов в Крыму.
Так, утром 16 мая ФСБ сообщила о задержании мужчины и женщины, которые пытались заложить взрывное устройство под железнодорожное полотно. По версии службы, их завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Против них завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к совершению теракта) и ч. З ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).
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