Аксенов рассказал о подорвавшемся на собственной взрывчатке террористе

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

При попытке заложить взрывчатку на железной дороге в Кировском районе подорвался террорист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, все группы, совершившие теракты в республике, задержаны. «И последний подорвался в Кировском районе. <...> Сдетонировало», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Глава региона не уточнил, когда произошел инцидент.

Власти неоднократно сообщали о предотвращении терактов в Крыму.

Так, утром 16 мая ФСБ сообщила о задержании мужчины и женщины, которые пытались заложить взрывное устройство под железнодорожное полотно. По версии службы, их завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины. Против них завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к совершению теракта) и ч. З ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств).