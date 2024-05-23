В РГСУ исключили, что отчислили студента за научные споры

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Администрация Российского государственного социального университета (РГСУ) отчислила студента юрфака Алана Мисикова за систематические прогулы и неявку в военкомат, сообщила РБК проректор по учебной работе вуза Янина Шимановская.

«Информация ряда телеграм-каналов об отчислении <...> за научные споры с преподавателем не соответствует действительности», — отметила она. По данным телеграм-канала Baza, молодой человек поспорил с преподавателем Андреем Беликовым о сталинских репрессиях, утверждая, что от них пострадали многие народы СССР.

По словам проректора, основанием для издания приказа об отчислении стали не только служебные записки о прогулах и несвоевременном исполнении обязанностей по постановке на воинский учет, но и протокол заседания студсовета, на котором 21 из 26 человек проголосовали за отчисление. Сам Мисиков признавал, что не пришел в военкомат без уважительной причины.

Шимановская добавила, что студенту делали выговор за «неуважительное отношение к преподавательскому составу и студентам РГСУ», так что отчислили «за грубое неоднократное нарушение правил внутреннего распорядка и положения о порядке воинского учета».

Сам Мисиков сообщил Baza, что Беликов стал рассуждать о том, были ли на самом деле сталинские репрессии, из-за чего студент и вступил с ним в дискуссию. Тот выгнал учащегося, а потом пожаловался на него в деканат.

«Алана вызвали на разговор с замдекана, после которого парень был приглашён на студсовет. Там были зачитаны докладные других студентов, якобы недовольных поведением Алана. Правда, позже в личном разговоре один из сотрудников деканата признался, что «студентов попросили написать эти докладные «сверху», — писала Baza.

По словам самого студента, он почти не пропускал занятия. Полиция и представители военкомата пришли к нему на следующий день после отчисления, заявив, что его отсрочка больше не действует.