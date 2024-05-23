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Кадровик Минобороны заявил суду о болезни после ликвидации аварии на ЧАЭС

Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов заявил в суде о наличии заболеваний, которые он получил при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом военный чиновник сообщил во 2-м Западном окружном военном суде на слушаниях по жалобе на избранный ему арест по делу о взятке в особо крупном размере.

По словам Кузнецова, он вынужден постоянно обращаться к врачам, в том числе в изоляторе, куда помещен. «Я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее <...>, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — заявил арестованный (цитата по «РИА Новости»).

В том числе в связи с этим адвокат попросил перевести его подзащитного под домашний арест в подмосковном доме под Истрой, приложив заявления от собственницы — супруги генерала, которая не против пребывания там мужа.

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Юрий Кузнецов

Дело в отношении Кузнецова возбуждено по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Генерала задержали 13 мая, на следующий день Следственный комитет сообщил о его аресте.

По версии следствия, в 2021–2023 годах Кузнецов получил взятку «от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу», когда занимал пост начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил. Этот орган обеспечивает Минобороны необходимой информацией для выполнения задач по управлению армией.

Кузнецов руководил восьмым управлением Генштаба Вооруженных сил с 2010 по 2023 год. В мае прошлого года его назначили начальником главного управления кадров Минобороны.

По делу Кузнецова также проходит предприниматель Лева Мартиросян, владелец двух отелей, столовой и магазина в Краснодаре. Ему вменяется дача взятки генералу в обмен на покровительство.

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Теги
Юрий Кузнецов Минобороны состояние здоровья Авария на Чернобыльской АЭС
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