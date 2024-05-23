Захарова заявила об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади во время блокады Ленинграда (Фото: Михаил Трахман / ТАСС)

Немецкий МИД в ответ на ноту Москвы отказался признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, власти Германии регулярно говорят, что выучили ошибки прошлого, но отказываются признавать геноцидом «преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны».

«Прежде всего они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», — добавила Захарова, сославшись на ответ МИД Германии на ноту посольства России в этой стране. При этом, обратила внимание она, власти признали геноцидом, к примеру, уничтожение евреев. Представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона осуждает позицию немецкой по этому вопросу, назвав ее «аморальной».

В январе 2024 года МИД Германии опубликовал заявление, в котором признал историческую ответственность за блокаду Ленинграда и выступил за сохранение памяти о преступлениях, совершенных немецкими войсками в годы войны.