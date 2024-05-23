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Политика ,  
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Захарова заявила об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Захарова: МИД Германии отказался признавать блокаду Ленинграда геноцидом
Аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади во время блокады Ленинграда
Аэростаты воздушного заграждения на Исаакиевской площади во время блокады Ленинграда (Фото: Михаил Трахман / ТАСС)

Немецкий МИД в ответ на ноту Москвы отказался признавать блокаду Ленинграда актом геноцида, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, власти Германии регулярно говорят, что выучили ошибки прошлого, но отказываются признавать геноцидом «преступления против человечности, совершенные Третьим рейхом в СССР в годы Великой Отечественной войны».

«Прежде всего они отказываются признавать таковым блокаду Ленинграда», — добавила Захарова, сославшись на ответ МИД Германии на ноту посольства России в этой стране. При этом, обратила внимание она, власти признали геноцидом, к примеру, уничтожение евреев. Представитель МИДа подчеркнула, что российская сторона осуждает позицию немецкой по этому вопросу, назвав ее «аморальной».

МИД Германии признал историческую ответственность за блокаду Ленинграда
Политика
Улица блокадного Ленинграда после артобстрела, 1942

В январе 2024 года МИД Германии опубликовал заявление, в котором признал историческую ответственность за блокаду Ленинграда и выступил за сохранение памяти о преступлениях, совершенных немецкими войсками в годы войны.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — почти 28 месяцев, или около 900 дней. По данным петербургской прокуратуры, погибли более 1 млн человек. Ленинградская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников оценила число погибших в результате блокады примерно в 649 тыс. человек.

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Теги
Персоны
Мария Захарова блокада Ленинграда Германия геноцид
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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