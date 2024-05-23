Пожарные нашли тело седьмого погибшего в пожаре в Истре

Фото: ГУ МЧС по Московской области

Пожарные при разборе дома, сгоревшего в подмосковном дачном поселке в Истре, нашли тело еще одного человека, сообщило МЧС России.

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Таким образом, число жертв пожара выросло до семи.

Ранее Следственный комитет сообщил об одной пострадавшей при пожаре.

Пожар произошел в жилом двухэтажном кирпичном доме. К прибытию пожарных здание горело по всей площади.

Следователи расследуют дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 УК за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.