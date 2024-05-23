В дачном поселке под Истрой погибли в пожаре шесть человек

Фото: ГУ МЧС по Московской области

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Шесть человек погибли при пожаре в дачном поселке «Снегирь» в Истринском районе Московской области, еще один госпитализирован, сообщило подмосковное управление Следственного комитета.

«В ходе ликвидации пожара обнаружены тела шести человек. Еще один пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в СК.

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, пожар произошел в жилом двухэтажном кирпичном доме. К прибытию пожарных здание горело по всей площади.

Следователи возбудили дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 УК за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.