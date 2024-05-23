МиГ-29 потерял топливный бак в полете неподалеку от жилого района в Польше

В Польше МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета

Фото: Omar Marques / Getty Images

Истребитель МиГ-29 потерял в Польше топливный бак во время учебного полета, сообщила пресс-служба главного командования Вооруженных сил республики в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Бак был пустым, он упал в нескольких сотнях метров от застройки. По предварительным данным, пилоты действовали согласно соответствующим процедурам», — уточнили в пресс-службе.

При инциденте никто не пострадал. Государственный комитет по экспертизе авиации Польши начал проверку обстоятельств произошедшего.

Как уточняет Polskie Radio 24, МиГ-29, которые до сих пор используются в Военно-воздушных силах Польши, дислоцируются на базе в Мальборке — городе на севере страны. Вскоре их, а также боевые самолеты Су-22 заменят на истребители из США и Южной Кореи — F-35 и FA-50 соответственно.

В 2023 году в Военно-воздушных силах Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29, позже часть из них передали Украине.